6 yeni modelin fiyatı resmi açıklamadan önce belli oldu

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Otomotiv sektöründe son aylarda önemli gelişmeler yaşandı. Yaz aylarının başında, Çin'den ithal edilen tüm otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulamaya alınırken, aradan çok geçmeden bu sefer de plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında güncellemeye gidildi. En son geçtiğimiz günlerde ise otomotiv ticaretini düzenleyen yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yapıldı.

İşte tüm bu değişimlere ayak uydurmaya çalışan markalar, bir yandan artan Euro kuru kapsamında fiyatlarını yukarı doğru güncellemeye başlarken, bir yandan da yeni modellerini Türkiye'ye getirmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Yakında satışa sunulacak modellerin hangileri olacağını ise Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden öğreniyoruz.

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TSB'nin kamuya açık şekilde yayınladığı Kasko Değer Listesi'ne göre, 4 markanın yeni modelleri tüketici ile buluşmak için gün sayıyor. Söz konusu listede, bu modellerin donanım özellikleri ve fiyatları da yer alıyor. Dolayısı ile, resmi açıklamalardan önce otomobillerin fiyatları da öğrenilmiş oluyor. Şimdi gelin, yakında Türkiye'de satışa sunulacak otomobil ve ticari araçların özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

PICK-UP MODELİ GELİYOR

Çinli otomotiv üreticisi Foton'un kamyonları, Otokar ile 2013 yılında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'de üretiliyor. TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre, Foton, pick-up modeli Tunland'ı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Elite, Flagship ve Flagship+ olmak üzere 3 farklı donanım ile Türkiye'de satışa sunulacak Foton Tunland'ın fiyatı, Kasko Değer Listesi'nde 1.5 milyon TL'den başlayacak şekilde yer alıyor. Pick-up modelin fiyatı 2 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Tunland'ın hangi motor seçenekleri ile satılacağı konusu henüz belirsiz. Öte yandan, Foton Tunland'ın Otokar distribütörlüğünde satılıp satılmayacağı konusunda da henüz net bir bilgi yok. Bu sorunun cevabı için resmi açıklamayı beklemek gerekecek. EN UCUZ MODELİNİN FİYATI BELLİ OLDU Devam edecek olursak, bir başka Çinli üretici SAIC çatısı altında faaliyet gösteren İngiliz otomobil markası MG, en küçük modeli olan MG3'ü Türkiye'ye getirmek için düğmeye bastı. REKLAM TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre, Comfort, Luxury ve Luxury Plus şeklinde üç farklı donanım ile satışa sunulacak MG3'ün fiyatı 1.2 milyondan başlayıp, 1.3 milyon TL'ye kadar çıkıyor. MG3'ün güç seçenekleri hakkında ise Kasko Değer Listesi'nde herhangi bir ipucu bulunmuyor. Fakat, Cenevre Otomobil Fuar'ında tanıtılan b-segment hatchback model hakkında Şubat ayında açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv'in CEO’su Kağan Dağtekin, otomobilin önce hibrit motora sahip versiyonunu Türkiye'ye getireceklerini belirtmişti. ELEKTRİKLİ 3008'İN FİYATI KASKO'DAN ÇIKTI Stellantis Grubu'nun Fransız temsilcilerinden Peugeot da, yeni modellerini Türkiye'ye getirmek için gün sayan markalar arasında bulunuyor. Markanın c-segment SUV modeli 3008'in yeni neslinin fiyatı, resmi açıklama öncesinde Kasko Değer Listesi'ne yansımış durumda. Buna göre, 3008'in tam elektrikli versiyonu Allure ve GT olarak 2 farklı donanım paketi ile Türkiye'ye gelecek.

157 kW elektrik güç çıkışıyla yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan modelin fiyatı ise TSB'nin listesine göre 1 milyon 910 bin TL'den başlayacak. REKLAM CAPTUR'A YENİ MOTOR VE DONANIMLAR GELİYOR Bir diğer Fransız üretici Renault da, TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre önümüzdeki dönemde birden fazla modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın kısa bir süre önce makyaj operasyonu geçiren b-segment SUV modeli Captur, yeni motor seçenekleri ve donanım paketleri ile satışa sunulacak. Hali hazırda sadece 140 beygir güç üreten 1.3 litre yarı hibrit motor ve Icon donanımı ile satışta olan modele, 2 yeni donanım paketi geliyor. İlk kez Austral da sunulan Esprit Alpine paketi Captur'a da gelirken, otomobil bu paket ile birlikte yarı hibrit veya tam hibrit motorlar ile tercih edilebilecek. Buna göre, yarı hibrit motorlu Esprit Alpine bir Captur 1 milyon 710 bin TL'den satışa çıkacak. Kasko Değer Listesi'ne göre, 1.6 litre tam hibrit motora sahip Captur ise, Esprit Alpine donanım paketi ile birlikte 1 milyon 870 bin TL'den satışa sunulacak. Otomobile eklenen giriş versiyon Techo paket ise, 1.3 litre yarı hibrit motor ile birlikte 1 milyon 610 bin TL'den satın alınabilecek. Captur'daki 1.3 litre yarı hibrit motorun gücünün 160 beygire çıktığını da belirtelim. REKLAM RAFALE'NİN FİYATI RESMİ AÇIKLAMADAN ÖNCE LİSTEYE GİRDİ Aynı listede, Renault'un yeni 'amiral gemisi' modeli olan Rafale'nin de fiyatı yer alıyor. D-segment bir SUV model olan Rafale'nin fiyatı da, yine TSB'nin Kasko Değer Listesi'nde 2 milyon 490 bin TL olarak görünüyor. Esprit Alpine donanım paketi ile listede yer alan Rafale'de, 200 beygir güç üreten hibrit motor görev yapıyor. KANGOO'DA BENZİNLİ MOTOR DÖNEMİ Renault'un aynı listede yer alan bir diğer yeni modeli ise hafif ticari model Kangoo. Bir süredir sadece yüzde yüz elektrikli güç seçeneği ile satışta olan Kangoo'ya içten yanmalı motor seçenekleri geliyor. 1.3 litre Tce motora sahip Kangoo'nun fiyatı, 1 milyon 150 bin TL'den başlıyor. TSB'nin listesine göre, modelin fiyatı 1 milyon 239 bin TL'ye kadar çıkıyor. LİSTEDEKİ FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR Geçtiğimiz dönemde, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi farklı markalara ait araçların fiyatlarını da, resmi satışlardan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit etmiştik. REKLAM Benzer şekilde, Alpine A110'un, Renault'un ticari modeli elektrikli Kangoo'nun ve yeni neslinde artık Renault logosu ile satılan Duster'ın fiyatı da henüz resmi satışlara başlamadan önce aynı listede radarımıza takılmıştı. Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı Haberi Görüntüle Türkiye Sigorta Birliği (TSB), birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor. Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor. Indicata'nın Türkiye Sigorta Birliği ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor. Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen Türkiye Sigorta Birliği'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listelerine göre oluşturuluyor. Dolayısı ile, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı listenin haberimize konu olan modellerin önümüzdeki dönemde açıklanacak resmi fiyatları ile büyük ölçüde örtüşeceği söylenebilir.