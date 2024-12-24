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        Haberler Ekonomi Teknoloji 5G'de 1 yıllık gecikmedinin bedeli 120 milyar TL - Teknoloji Haberleri

        5G'de 1 yıllık gecikmenin bedeli 120 milyar TL

        2025'in ilk yarısında 5G ihalesinin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Vodafone olarak Türkiye'ye 5.5G teknolojisini sunmaya hazırız" dedi. Aksoy, 5G'nin 1 yıllık gecikmesi ile ülke ekonomisinin 120 milyar TL'lik bir faydadan mahrum kaldığını vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:54
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        5G'de 1 yıllık gecikmenin bedeli 120 milyar TL
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        Vodafone Türkiye, düzenlenen basın toplantısıyla 2024 değerlendirmesi ve 2025 hedeflerini paylaştı.

        Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy 2024 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen operatörü olduklarını ifade etti.

        Şirket olarak bugüne kadar yaptıkları yatırımın reel değerinin 234.4 milyar TL'yi aştığını belirten Aksoy "Geçtiğimiz yıl mobil şebekemize, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katı yatırım yaparak, rekor sayıda baz istasyonu ve kapasite artışı yapılmasını sağladık. Mağazalarımızın yeni nesil perakende dönüşümü için bugüne kadar 410 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptık. 2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan Vakıf projelerimizin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1,5 milyar TL oldu. Voleybol sponsorluğumuz kapsamında tüm lig ve play-off'larda kullanılacak 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisi için bu sezon toplam 9 milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptık. Veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında da her biri 100 milyon dolar değerinde iki önemli ortaklığa imza attık" dedi.

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        5 DEĞİL 5.5G TEKNOLOJİSİ

        Vodafone için son bir yılın en önemli yatırım alanlarından birinin 5G hazırlıkları olduğunu vurgulayan Aksoy sözlerine şöyle devam etti:

        "5G takviminin bir an önce resmi olarak da uygulamaya geçmesini ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bizim Vodafone olarak lansmanını yapacağımız teknoloji aslında 5.5G teknolojisi olacak. 5G'nin bir ileri aşaması olan 5.5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı. Dolayısıyla, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak."

        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy 5G ihalesinin 2025'in ilk yarısında gerçekleştirilmesini beklediklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını ifade etti. 5G'nin 1 yıllık gecikmesi ile ülke ekonomisinin 120 milyar TL'lik bir faydadan mahrum kaldığını vurguladı.

        Data paketleri ve fiyatların 5G'ye geçişten sonra artıp artmayacağı sorulan Aksoy, şu yanıtı verdi:

        "4G'ye geçişte çok ciddi data kullanımı artışı gördük. 4G'den 5G'ye geçişte aynı oranda artış beklemiyoruz. Ama muhakkak artış olacak. 5G'nin getirdiği faydalar çok daha farklı. Daha hızlı internet, daha düşük gecikme. Müşterilerimize çok daha iyi bir deneyim sunuyor olacağız. Burada bizim maliyetlerimiz de önemli. Maliyetlerimizin içerisinde önemli bileşenlerimiz enerji, altyapı ekipmanları ve istihdam. Buradaki maliyete göre fiyatları belirliyoruz."

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        "PARAMIZ YATIRIMA GİTSİN İSTİYORUZ"

        İhale bedelinin, gelirin belli bir oranında olması gerektiği önerisinde bulunan Aksoy, "Biz istiyoruz ki, paramız yatırıma gitsin, paramız ihale bedelinden çok vatandaşa daha iyi internet ulaştırmaya gitsin. Bugün Avrupa ortalamasına baktığımızda ihale gelirleri, operatör gelirlerinin yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. Dolayısıyla operatörler de daha rahat yatırım yapabiliyor. Bunun çok iyi olduğu ülke olarak Finlandiya var. Yıllık gelirinin yüzde 1,5 kadarı ihale bedeli. İhale bedeline yüzde 1,5 verdiğiniz zaman yatırım yapabiliyorsunuz. Paranız da yatırıma gidiyor. Türkiye'de bu oran yüzde 16. Bu kadar fazla bir oran, şirketlerin yatırıma ayıracağı bütçeler otomatik olarak kısıtlanmış oluyor. Bizim istediğimiz bu dengenin gözetilmiş olması" ifadelerini kullandı.

        24.5 MİLYON MOBİL ABONE

        Toplantıda paylaşılan bilgilere göre Vodafone Türkiye'nin Ocak-Eylül 2024 döneminde yaptığı yatırım 10 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin Nisan-Eylül 2024 döneminde servis gelirleri 42.1 milyar TL; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı ise 15 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayısı 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayısı 14 milyona ulaşan şirketin, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.6 milyon olurken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 304 milyon olarak kaydedildi. Vodafone müşterilerinin mobil data kullanımı ise 2.520 petabyte'a yükseldi. Şirketin mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 8,3 milyona, kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8.5 milyona ulaştı.

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        KURUMSAL MÜŞTERİ SAYISI 1.7 MİLYON

        Vodafone Business çatısı altında bulut, nesnelerin interneti, siber güvenlik, kurumsal altyapı, sürdürülebilirlik ve iş sürekliliği alanlarında faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye'de 1.7 milyon kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Bu müşteriler arasında 70 binden fazla orta ve büyük ölçekli, 1.6 milyondan fazla da küçük ölçekli esnaf bulunuyor. İçinde bulunulan mali yılın ikinci çeyreğinde Vodafone Business Türkiye gelirlerini iki katına çıkararak yüzde 109.9'luk büyüme oranı yakaladı.

        ÇOCUKLARA YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ

        Bunun yanında Vodafone'un, 2007'de kurduğu Vodafone Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiği projelerle bugüne kadar 4.4 milyon kişinin hayatına dokunduğu bilgisi paylaşıldı. 2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan bu projelerin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1,5 milyar TL oldu. Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Yarını Kodlayanlar" projesiyle 8 yılda 400 bini aşkın çocuğa kodlama öğretti. Vakıf, yeni projesi "Yapay Zekâ Yıldızları" ile bir yılda 35 bin öğrenciye yapay zekâ eğitimi vermeyi hedefliyor. Vakfın Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ortaklığında sürdürdüğü "Dijital Benim İşim" projesiyle ise bugüne kadar 21 ilde 35 bine yakın kadın kursiyere Dijital Pazarlama ve Dijital Okuryazarlık eğitimleri verildi. Diğer yandan, kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla geliştirilen Kırmızı Işık uygulaması, bugüne kadar 379 bin kez indirildi ve aylık ortalama 1.000 aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

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