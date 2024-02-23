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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum! - Batan gemi mürettebatına ne oldu? - Son dakika haberleri

        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!

        Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında fırtınaya yakalanıp batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 denizci için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 9. gününde sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:22
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        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
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        Marmara Denizi'nde, 15 Şubat sabahı batan Batuhan A., isimli kargo gemisinin 6 personelinden Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

        "667 PERSONELLE ARAMA SÜRÜYOR"

        AA'da yer alan habere göre Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, aramaların 9. gününde 667 personelle, havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        4 MÜRETTEBAT ARANIYOR

        "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatından kayıp 4 personel için yürütülen çalışmalarda, dalışların koordinasyonu "TCG Akın Gemisi"nden sağlanıyor.

        SU ALTI ROBOTLA GÖRÜNTÜLEME YAPILIYOR

        Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi'nden ise İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapılıyor.

        SAS KOMANDOLARI DA ÇALIŞMALARA KATILIYOR

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.

        FIRTINA NEDENİYLE BATMIŞTI

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

        İKİ KİŞİYE ULAŞILMIŞTI

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

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        #Batan gemi mürettebatı
        #Son dakika haberler
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