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        Haberler Ekonomi Enerji 3 doğalgaz dağıtım şirketine kayyum atandı - Enerji Haberleri

        3 doğalgaz dağıtım şirketine kayyum atandı

        Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:11
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        3 dağıtım şirketine kayyum atandı
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        Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atadı

        EPDK'nin açıklamasına göre, söz konusu dağıtım bölgelerinde şirketlere atanan kayyum geçici süreyle görev yapacak. Kurum, 4 ay içinde bu bölgeler için yeniden doğalgaz dağıtım ihalesine çıkacak.

        Yalova, Çorlu ve İnegöl'de toplam 425 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşa doğalgaz dağıtım hizmeti veren bu şirketlere kayyum, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a borçların ödenmemesi nedeniyle atandı.

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        'HİZMET KALİTESİ SINIFTA KALDI'

        Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında "sınıfta kaldığını" belirtti.

        Yılmaz, "Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026'da 1000 yerleşim yerine (ilçe-belde) doğal gaz konforunu ulaştıracağız. Doğal gaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ'a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

        Kayyum atanan doğalgaz dağıtım bölgesinde abone sayısının az ya da çok olmasının önem taşımadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Tek bir vatandaşın bile eksiksiz hizmet alması gerekiyor. Bu kararın ilk ve son olmasını bekliyoruz. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile hem hizmet kalitesinin artırılacağını hem de şebeke işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunmasına devam edileceğini açıklamıştık. Tüketicileri mağdur eden, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin de yaptırımla karşılaması doğaldır. Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket, kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı."

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