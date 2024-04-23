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        Haberler Gündem 23 Nisan ek ders ödemesi var mı? 23 Nisan’da ek ders kesintisi olur mu?

        23 Nisan ek ders ödemesi var mı? 23 Nisan'da ek ders kesintisi olur mu?

        Öğretmenlerin 15 saatlik çalışma süresinin dışında girdikleri ders başına aldıkları ücret ek ders ödemesidir. 23 Nisan resmi tatilde ek ders ödemelerinde kesinti var mı yok mu sorgulanıyor. Peki 23 Nisan ek ders ödemesi var mı? 23 Nisan'da ek ders kesintisi olur mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:54
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        • 1

          23 Nisan ek ders ödemesi öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. 2024 Ocak zammıyla beraber ek ders ücreti de güncellenmişti. Peki 23 Nisan ek ders ödemesi var mı? 23 Nisan’da ek ders kesintisi olur mu?

        • 2

          23 NİSAN EK DERS ÖDENİR Mİ?

          Milli Bayramlar nedeniyle tatil edilen ve ders yapılamayan hallerde bütün okul yöneticilerine ve öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor.

          MEB'in DYK için de kapsayıcı olan ek ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

          "Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

          Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

        • 3

          (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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