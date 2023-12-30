Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.470,18 %1,00
        DOLAR 29,5280 %0,26
        EURO 32,5440 %-0,24
        ALTIN 1.961,76 %0,33
        FAİZ 39,68 %1,51
        GÜMÜŞ GRAM 22,64 %-0,45
        BITCOIN 42.425,00 %1,17
        GBP/TRY 37,5704 %0,06
        EUR/USD 1,1041 %-0,22
        BRENT 77,04 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.207,48 %0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        2024 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile harçlara yüzde 58,46^'lık yeniden değerleme oranında zam geldi buna göre 3 yılın üzerindeki pasaportlar için harç bedeli 4943,25 liradan 7833 liraya çıktı. 10 yıllık pasaportun defter bedeliyle toplam maliyeti 8623 liraya yükseldi. Sürücü belgesi harçlarına da aynı oranda zam gelirken, B sınıfı ehliyetin harç bedeli 2489,9 liradan 3945,4 liraya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 22:16 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Harçlar Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğde Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 58.46'lık yeniden değerleme oranında hesaplanarak ilan edildi.

        Buna göre pasaport harçlarına 2024 itibarıyla söz konusu oranda zam geldi.

        6 aya kadar pasaportların harç bedeli 1639,3 lira oldu. 1 yıllık pasaportun harcı2396,6 , 2 yıllık pasaportun 3912,6, 3 yıllık pasaportun 5558,3 3 yılın üzerindeki pasaportların harcı ise 7833 lira oldu.

        Eski harç (TL) Yeni harç (TL)
        6 aya kadar 1034,55 1639,3
        1 yıl 1512,45 2396,6
        2 yıl 2469,15 3912,6
        3 yıl 3507,75 5558,3
        3 yılın üzeri 4943,25 7833

        Daha önce pasaport defter bedelinin 501 liradan 790 liraya çıktığı 28 Aralık'ta yayımlanan Resmi Gazete'de duyurulmuştu.

        Böylece güncellenen harç bedeliyle beraber 2024 yılından itibaren 10 yıllık pasaport almak isteyenler 8623 TL ödeyecek.

        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi

        EHLİYET HARÇLARI

        Yayımlanan tebliğ ile ehliyet harçları da belli oldu. Buna göre B sınıfı ehliyetin harç bedeli 2489,9liradan 3945,4 liraya çıktı.

        Ehliyet Sınıfı Eski harç (TL) Yeni harç (TL)
        A, A1, A2, F ve H 825,7 1308,4
        B 2489,9 3945,4
        Uluslararası 1658,8 2628,5
        Diğer 41254,7 6583,5
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te sinemada neler oldu?
        2023'te sinemada neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa