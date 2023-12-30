2024 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

2024 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Harçlar Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 58.46'lık yeniden değerleme oranında hesaplanarak ilan edildi.

Buna göre pasaport harçlarına 2024 itibarıyla söz konusu oranda zam geldi.

6 aya kadar pasaportların harç bedeli 1639,3 lira oldu. 1 yıllık pasaportun harcı2396,6 , 2 yıllık pasaportun 3912,6, 3 yıllık pasaportun 5558,3 3 yılın üzerindeki pasaportların harcı ise 7833 lira oldu.

Eski harç (TL) Yeni harç (TL) 6 aya kadar 1034,55 1639,3 1 yıl 1512,45 2396,6 2 yıl 2469,15 3912,6 3 yıl 3507,75 5558,3 3 yılın üzeri 4943,25 7833

Daha önce pasaport defter bedelinin 501 liradan 790 liraya çıktığı 28 Aralık'ta yayımlanan Resmi Gazete'de duyurulmuştu.

Böylece güncellenen harç bedeliyle beraber 2024 yılından itibaren 10 yıllık pasaport almak isteyenler 8623 TL ödeyecek.

EHLİYET HARÇLARI

Yayımlanan tebliğ ile ehliyet harçları da belli oldu. Buna göre B sınıfı ehliyetin harç bedeli 2489,9liradan 3945,4 liraya çıktı.

Ehliyet Sınıfı Eski harç (TL) Yeni harç (TL) A, A1, A2, F ve H 825,7 1308,4 B 2489,9 3945,4 Uluslararası 1658,8 2628,5 Diğer 41254,7 6583,5