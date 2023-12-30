2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu!

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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), 2024'te ödenecek rakam resmileşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, MTV'deki yeni yıl zam oranı yüzde 58.46 oldu.

Böylece, Kasım ayında açıklanan yeniden değerleme oranı değişmeden uygulanmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranı bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı ise yüzde 58.46'ydı.

EN DÜŞÜK MTV 3 BİN 359 TL OLDU

2024'te ödenecek MTV tutarlarının detaylarına bakılacak olursa, Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 180 bin 600 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 3 bin 359 TL MTV ödeyecek.

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Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 180 bin 600 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 5 bin 851 TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 180 bin 600 bin TL ile 316 bin 400 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 6 bin 439 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 316 bin 400 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 7 bin 26 TL MTV ödeyecek.

Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 160 bin 285 TL olacak.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

GEÇMİŞTE CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLMİŞTİ

MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.

2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.

2024 için ise geçmiş yıllardakinin aksine yeniden değerleme oranı değişmeden MTV zammı için uygulanmış oldu.

İLK KEZ EK MTV KARARI ALINDI

Öte yandan, ilk kez 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmesine yönelik karar alınmıştı.

Haziran ayında TBMM'de kabul edilen torba yasa teklifi ile, Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu ek ödeme, 2023 için tahakkuk edilen MTV tutarı kadar belirlendi. Ek verginin, Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesine karar verilmişti.