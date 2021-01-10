2021 yılında SGK’ya bildirilen prime esas kazanç 3 bin 577.50 lira ile bunun 7.5 katı olan 26 bin 831.25 TL arasında olacak. İşçi ve işveren payı olarak ücret üzerinden ödenen en düşük prim ve vergi toplamı bin 133.32 TL’den bin 377.66 TL’ye yükselecek.