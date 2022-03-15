15 Mart canlı cumhuriyet altını fiyatları sorgulama ekranı! Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 15 Mart Salı günü Cumhuriyet altını fiyatı...

15 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 15 Mart Salı günü saat 11.45 itibarıyla %-0,87 azalma ile alışta 5.886,04 TL'den satışta ise 5.997,49 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 5.886,04 TL

SATIŞ: 5.997,49 TL

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