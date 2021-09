HABERTURK.COM

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 15 yayınlandı. iPhone kullanıcıları için yayınlanan iOS 15, Facetime’dan, uzamsal sese; mesajlar ve memojilerden, harita, hava durumu ve Safari’ye; canlı metinden, yenilenen fotoğraflar, bulut abonelik servisi iCloud+’a ve e-posta gizlilik korumasına birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor.

iPhone 6s ve üstü iPhone kullanıcıları için sunulan iOS 15 güncellemesi, 3 GB’yi aşan boyutuyla geliyor. İşte 15 başlıkta iOS 15 güncellemesi ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler:

1- FaceTime:

- Uzamsal ses, Grup FaceTime aramalarında kişilerin sesinin ekranda bulundukları yönden geliyormuş gibi duyulmasını sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Ses İzolasyonu, sesinizin çok net duyulması için arka plandaki gürültüleri engeller (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Geniş Spektrum, arka plandaki tüm gürültüleri aramanıza dahil eder (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Portre modu, arka planınızı bulanıklaştırır ve sizi odağa yerleştirir (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Izgara görüntüsü, Grup FaceTime aramalarında aynı anda altıya kadar kişiyi aynı boyutlu karelerde görüntüler ve o an konuşan kişiyi vurgular

- FaceTime bağlantıları, arkadaşlarınızı FaceTime aramasına davet etmenize olanak tanır; Android veya Windows aygıtlarını kullanan arkadaşlarınız bile kendi tarayıcılarından katılabilir

2- Mesajlar ve Memoji:

- Sizinle Paylaşılanlar, Mesajlar yazışmalarında arkadaşlarınızın gönderdiği içerikleri Fotoğraflar’da, Safari’de, Apple News’da, Apple Music’te, Apple Podcasts’te veya Apple TV uygulamasında yeni bir bölümde gösterir

- İğnelenen içerikler, seçtiğiniz paylaşılan içerikleri üste çıkarıp Sizinle Paylaşılanlar’da, Mesajlar aramasında ve yazışmanın Ayrıntılar görüntüsünde daha dikkat çekici olmalarını sağlar

- Mesajlar’da gönderilen birden fazla fotoğraf, göz atabileceğiniz bir kolaj veya kaydırabileceğiniz bir fotoğraf yığını olarak görüntülenir

- Memoji çıkartmanızın kıyafetlerini ve şapka veya başlık aksesuarını özelleştirmeye yönelik 40’tan fazla Memoji kıyafet seçeneği ve üçe kadar farklı renk

3- Odak:

- Odak, o an yaptığınız şeye (fitness, uyku, oyun, okuma, sürüş, iş veya kişisel zaman) göre bildirimleri otomatik olarak filtrelemenizi sağlar

- Odak, bir odakta bildirimlerine izin vermek isteyebileceğiniz uygulamalar ve kişiler önermek için ayarlama sırasında aygıttaki yapay zekâyı kullanır

- Ana ekran sayfaları, uygulamalarınızı ve araç takımlarınızı belirli bir odağa uydurmak için özelleştirilebilir

- Bağlamsal öneriler, konum veya günün saati gibi işaretleri kullanarak bağlamınıza göre akıllı bir şekilde odak önerilerinde bulunur

- Mesajlar yazışmalarındaki kişileriniz, Odak nedeniyle bildirimlerinizin sessize alındığını belirten durumu görür

4- Bildirimler:

- Yeni görünüm, kişiler için kişi fotoğraflarını ve uygulamalar için daha büyük simgeleri görüntüler

- Bildirim özeti, ayarladığınız bir zamanlamaya göre her gün yararlı bir bildirim koleksiyonu gönderir

- Bildirimler, herhangi bir uygulamadan veya ileti konu grubundan önümüzdeki bir saat veya günün geri kalanı için kapatılabilir

5- Harita:

- San Francisco Körfez Bölgesi’nde, Los Angeles’ta, New York’ta ve Londra’da (ve önümüzdeki zamanda eklenecek diğer şehirlerde) ayrıntılı şehir haritaları; yüksekliği, ağaçları, binaları, referans noktalarını, yaya geçitleri ile dönüş şeritlerini ve karmaşık kavşaklarda navigasyon için 3B görüntüleri ve daha fazlasını görüntüler (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Yeni sürüş özellikleri arasında, trafik ve olaylar gibi ayrıntıları vurgulayan yeni bir harita ile ileri tarihli bir kalkış veya varış zamanı seçerek yaklaşan yolculuğunuzu görüntülemenizi sağlayan güzergâh planlayıcı sayılabilir

- Kapsamlı yürüme yol tarifi, adım adım yol tariflerini artırılmış gerçeklik ortamında gösterir (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Güncellenen toplu taşıma deneyimi, yakınınızdaki seferlere tek dokunuşla erişmenizi sağlar, tek elle güzergâhınızı görüp onunla etkileşimde bulunmanızı kolaylaştırır ve durağınıza yaklaşırken sizi haberdar eder

- Etkileşimli 3B yeryüzü; sıradağlar, çöller, ormanlar, okyanuslar ve daha fazlası için büyütülmüş ayrıntılar gösterir (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Yeniden tasarlanmış yer kartları, yerler hakkında bilgi edinip onlarla etkileşimde bulunmanızı kolaylaştırır ve Rehberler’in yeni sayfası çok seveceğiniz yerler için editörler tarafından özel hazırlanmış en iyi önerileri sunar

5- Safari:

- Daha kolay ulaşılabilen alttaki sekme çubuğu, sola veya sağa kaydırarak sekmeler arasında hareket etmenize yardımcı olur

- Sekme Grupları, sekmelerinizi kaydedip düzenlemenize ve bunlara aygıtlarınızdan kolayca erişmenize yardımcı olur

- Sekmelere genel bakış ızgara görüntüsü, açık sekmelerinizi görüntüler

- Başlangıç sayfası, bir arka plan görüntüsü ve Gizlilik Raporu, Siri Önerileri ve Sizinle Paylaşılanlar gibi yeni bölümlerle özelleştirilebilir

- iOS’te dolaşma etkinliğinizi kişiselleştirmenize yardımcı olan web genişletmeleri App Store aracılığıyla indirilebilir

- Sesle Arama, web’de sesinizi kullanarak arama yapmanıza olanak tanır

6- Cüzdan:

- Ev anahtarları, desteklenen ev veya daire kapı kilitlerinde kilidi dokunarak açmanızı sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Otel anahtarları, katılımcı otellerde oda kapınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar

- Ofis anahtarları, katılımcı şirket ofislerinde ofis kapılarınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar

- Ultra Geniş Bant özellikli araba anahtarları, iPhone’unuzu çantanızdan veya cebinizden çıkarmanız gerekmeden desteklenen arabanızın kilidini açmanıza, kilitlemenize ve çalıştırmanıza yardımcı olur (iPhone 11 ve iPhone 12 modelleri)

- Araba anahtarlarınızdaki uzaktan anahtarsız giriş işlevleri, desteklenen taşıtınızı kilitlemenize, kilidini açmanıza, korna çalmanıza, arabanızı önceden ısıtmanıza veya bagajınızı açmanıza olanak tanır

7- Canlı Metin:

- Canlı Metin, fotoğraflarınızdaki metinleri etkileşimli hâle getirir. Böylece Fotoğraflar’da, Ekran Resmi’nde, Göz At’ta, Safari’de ve Kamera’daki canlı önizlemelerde metinleri kopyalayıp yapıştırabilir, araştırabilir ve çeviri yapabilirsiniz (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Canlı Metin için veri algılayıcıları, fotoğraflardaki telefon numaralarını, e-postaları, tarihleri, açık adresleri ve daha fazlasını tanıdığı için bunlarla eylemler gerçekleştirebilirsiniz

- Canlı Metin, klavyeden kullanılabilir ve herhangi bir metin alanına doğrudan kamera vizöründen metin eklemenize olanak tanır

8- Spotlight:

- Zengin sonuçlar; kişiler, oyuncular, müzisyenler, filmler ve TV şovları ile ilgili aradığınız tüm bilgileri bir araya getirir

- Fotoğraf arşivinizdeki fotoğraflar, fotoğraflardaki konumlara, kişilere, manzaralara, metinlere veya fotoğraflardaki köpek veya araba gibi diğer şeylere göre aranabilir

- Web görüntüsü arama; kişilerin, hayvanların, anıtların ve daha fazlasının görüntüsünü aramanıza olanak tanır

9- Fotoğraflar:

- Yeni bir etkileşimli arayüz, akıllı ve uyarlanabilir başlıklara sahip hareketli kartlar, yeni canlandırma ve geçiş stilleri ve birden fazla görüntü kolajları ile yeni Anılar görünümü

- Apple Music aboneleri için anılara Apple Music eklenebilir. Kişiselleştirilmiş parça önerileri sunulurken uzman önerileriyle birlikte müzik zevkiniz ve fotoğraflarınız ile videolarınızda bulunanlar da dikkate alınır

- Anı karmaları, farklı parçalar ve uygun bir anı görünümü seçerek ruh hâlini ayarlamanızı sağlar

- Yeni anı türleri arasında ek uluslararası tatiller, çocuk odaklı anılar, zaman içerisindeki eğilimler ve geliştirilmiş evcil hayvan anıları sayılabilir

- Bilgi bölümü artık fotoğraf hakkında, kullanılan kamera ve lens, enstantane hızı, dosya büyüklüğü vb. birçok bilgi görüntüler

10- Sağlık:

- Paylaşma, sizin için önemli olan veya sizinle ilgilenen kişilerle paylaşılacak sağlık verilerini, uyarıları ve eğilimleri seçmenizi sağlar

- Eğilimler, verilen bir sağlık ölçümünün zaman içerisinde nasıl bir seyir izlediğini görmenizi sağlar ve yeni bir eğilim algılandığında sizi haberdar edebilir

- Yürüme Dengesi, düşme riskinizi değerlendirip yürüme dengesi düzeyiniz düşükse sizi haberdar edebilen yeni bir ölçümdür (iPhone 8 ve daha yenisi)

- Doğrulanabilir sağlık kayıtları, COVID-19 aşılarının ve laboratuvar sonuçlarının doğrulanabilir sürümlerini indirip saklamanızı sağlar

11- Hava Durumu:

- Yeni tasarım, söz konusu konumla ilgili en önemli hava durumu bilgilerini gösterir ve yeni harita modüllerini içerir

- Hava durumu haritaları tam ekran görüntülenebilir ve desteklenen ülkelerde yağış miktarını, sıcaklığı ve hava kalitesini gösterir

- Bir Saat Sonra Yağış bildirimleri İrlanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de yağmur veya kar yağmaya başlayacağında sizi uyarır

- Yeni hareketli arka planlar; Güneş’in konumunu, bulutları ve yağışı daha doğru bir şekilde gösterir (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

12- Siri:

- Aygıtta işleme, isteklerinize ait seslerin saptanmış olarak aygıtınızda kalacağı ve dolayısıyla Siri’nin birçok isteği çevrimdışıyken işleyebileceği anlamına gelir (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

- Öğeleri Siri ile paylaşma, ekranda bulunan fotoğraf, web sayfası ve Harita konumu gibi öğeleri kişilerinizden herhangi birine göndermenizi sağlar

- Siri tarafından, ekrandaki kişilere mesajla gönderme veya telefonla arama referansı verilirken ekrandaki içerik kullanılabilir

- Aygıtta kişiselleştirme, Siri konuşma tanıma ve anlama yeteneğinin özel olarak geliştirilmesini sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)

13- Gizlilik:

- Mail Gizlilik Koruması, e-posta gönderenlerin Mail etkinliğiniz, IP adresiniz veya e-postalarını açıp açmadığınız ile ilgili bilgi almasını engelleyerek gizliliğinizi korur

- Safari Akıllı Takip Önleme artık bilinen takip edicilerin IP adresinizi kullanarak profilinizi oluşturmasını da engeller

14- iCloud+:

- iCloud+, size premium özellikler ve ek iCloud saklama alanı sunan bir bulut abonelik servisidir

- iCloud Özel Geçişi (beta), isteklerinizi iki ayrı internet geçişi aracılığıyla gönderir ve aygıtınızdan giden internet trafiğini şifreler, böylece Safari’de daha güvenli ve özel bir şekilde dolaşabilirsiniz

- E-Postamı Gizle, kişisel gelen kutusuna iletilen benzersiz, rasgele e-posta adresleri yaratmanıza olanak tanır, böylece gerçek e-posta adresinizi paylaşmanız gerekmeden e-posta gönderip alabilirsiniz

- HomeKit Güvenli Video, iCloud saklama alanı kotanız kullanılmadan daha fazla güvenlik kamerası bağlanmasını destekler

- Özel e-posta alanı, iCloud Mail adresinizi kişiselleştirir ve aile üyelerini de aynı alanı kullanmaya davet etmenize olanak tanır

15- Erişilebilirlik:

- VoiceOver ile görüntü keşfi, kişiler ve nesneler hakkında daha da fazla ayrıntı almanızı ve fotoğraflardaki metin ve tablo verileri hakkında bilgi edinmenizi sağlar

- İşaretle’deki VoiceOver görüntü açıklamaları, VoiceOver tarafından okunabilen kendi görüntü açıklamalarınızı eklemenizi sağlar

- Uygulamaya özel ayarlar, yalnızca istediğiniz uygulamalar için ekran ve metin puntosu ayarlarını özelleştirmenizi sağlar

- Arka plan sesleri, çevredeki istenmeyen sesleri veya harici gürültüleri maskelemek için arka planda sürekli olarak dengeli, parlak veya koyu gürültü, okyanus, yağmur ve akarsu sesleri çalar

- Anahtarla Denetim için ses eylemleri, iPhone’unuzu ağzınızdan çıkan basit seslerle denetlemenizi sağlar

- Ayarlar’da odyogramları içe aktarabilir ve işitme testi sonucunuza göre Kulaklık Kolaylıkları’nı özelleştirebilirsiniz

- Yeni Sesle Denetim dilleri arasında Mandarin Çince (Çin ana karası), Kantonca (Hong Kong), Fransızca (Fransa) ve Almanca (Almanya) sayılabilir

- Koklear implantı, oksijen tüpü veya yumuşak kask dahil olmak üzere memoji seçenekleri

iOS 15 ile gelen diğer özellikler ve iyileştirmeler ise şunlar:

- Notlar’daki ve Anımsatıcılar’daki etiketler öğelerinizi bulmayı kolaylaştırmak için onları çabucak kategoriler şeklinde gruplamanıza yardımcı olur. Tanımlayabileceğiniz kurallara göre notlarınızı ve anımsatıcılarınızı otomatik olarak bir araya getirmek için Akıllı Klasörler’i ve Akıllı Listeler’i de kullanabilirsiniz

- Notlar’daki bahsetmeler, paylaşılan notlardaki önemli güncellemeleri diğer kişilere bildirmenizi sağlar ve yepyeni Etkinlik görüntüsü bir nottaki tüm son değişiklikleri tek bir listede görüntüler

- Apple Music’teki dinamik kafa izleme ile uzamsal ses, AirPods Pro ve AirPods Max ile Dolby Atmos biçimindeki müziklere daha da sarmalayan bir deneyim kazandırır

- Tüm Sistemde Çeviri, sistem genelinde metin seçip tek bir dokunuşla çeviri yapmanızı sağlar, fotoğraflarda bile

- Yeni araç takımları arasında Bul, Kişiler, App Store, Uyku, Game Center ve Mail sayılabilir

- Uygulamalar arası sürükleyip bırakma işlevi, bir uygulamadaki görüntüleri, belgeleri ve dosyaları başka bir uygulamaya almanızı sağlar

- Klavye büyüteci, imleci hareket ettirirken metni büyütür

- Apple Kimliği Hesap Kurtarma Kişileri, parolanızı sıfırlayıp hesabınıza yeniden erişmenize yardımcı olacak, güvendiğiniz bir veya birden fazla kişiyi seçmenizi sağlar

- Geçici iCloud saklama alanı, yeni bir aygıt satın aldığınızda verilerinizin geçici bir yedeklemesini yaratmanız için ihtiyaç duyduğunuz kadar iCloud saklama alanını üç haftaya kadar ücretsiz olarak kullanımınıza sunar

- Bul’un unutulduğunda bildirme uyarıları, desteklenen bir aygıtı veya nesneyi unuttuğunuzda size bildirir ve Bul, nesnenize yol tarifini verir

- Oyunun son 15 saniyesindeki önemli olaylar, Xbox Series X|S Kablosuz Oyun Kumandası veya Sony PS5 DualSense™ Kablosuz Oyun Kumandası gibi oyun kumandaları kullanılarak kaydedilebilir

- App Store uygulama içi etkinlikler, uygulamaların ve oyunların içindeki turnuvalar, yeni bir filmin ilk gösterimi veya canlı yayın deneyimi gibi süreli etkinlikleri keşfetmenize yardımcı olur.

HANGİ iPHONE MODELLERİ iOS 15’E GEÇEBİLECEK?

iOS 15 güncellemesi alacak olan iPhone modelleri şunlar:

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.