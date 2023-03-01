11 Avrupa ülkesinden nükleerde işbirliği

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AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, dönem başkanı İsveç'in başkenti Stokholm'de bir araya geldi.

Toplantı sırasında Fransa, Hollanda, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Romanya, Slovakya ve Slovenya bakanları, nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendireceklerine yönelik ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, nükleer enerji alanında araştırma, teknik bilgi paylaşımı, ortak standartlar belirlenmesi, nükleer endüstride iş birliğinin geliştirilmesi ve Avrupa'nın nükleer kapasitesinin artırılmasının ortak enerji politikasının önemli hedefleri olduğu belirtildi.

Bakanların, ulusal nükleer sektörler arasında, tedarik zincirlerinde, eğitim programlarında, yeni projelerde ve mevcut santrallerin işletilmesinde daha yakın iş birliğini teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edilen açıklamada, nükleer enerjinin iklim hedeflerini yakalama, elektrik üretimi ve enerji arz güvenliğinde önemli yeri olduğu kaydedildi.

Fransa'nın öncülük ettiği 11 ülkenin nükleer iş birliği girişime Almanya, İspanya, Avusturya ve Lüksemburg gibi ülkeler ise sıcak yaklaşmıyor.

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