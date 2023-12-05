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Yatırımcı Rehberi programının konuğu Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut oluyor. Ersamut, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri yorumlayarak bu gelişmelerin yatırım araçlarına etkisini değerlendiriyor. Uygulanan sıkı para politikasının şirketlerin karına etkisinin Borsa İstanbul'a yansımalarını masaya yatıran Ersamut, bir yanda büyümenin frenlenecek olması diğer yanda beklenen yabancı yatırımcı ilgisinin arasında kalmış borsada direksiyonun hangi tarafa kırılacağına yönelik tahminlerini aktarıyor.

YATIRIMCI NE YAPSIN?

Yeni ekonomi politikasının makro ve mikro değişkenlere etkisini değerlendiren Ersamut yeni durumun yatırım ortamına etkisini de ele alıyor. Programda yeni politika ile beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara etkisi konuşulurken parasal sıkılaşma ortamında yatırımcının tercihlerinin nasıl olması, nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

PORTFÖYDE NELER OLMALI?

Yatırım ve emeklilik fonlarının getirilerinin de rakamlarla ortaya konulduğu programda Ersamut, yatırım ortamının değişmesi ile farklılaşan yatırım araçları getirilerinin fon müşterilerinin tercihlerinde bir değişimi beraberinde getirip getirmediği ele alınıyor. Ersamut mevcut konjonktürde bir yatırımcının portföyünde hangi varlıkların olması gerektiğini belirterek vatandaşın 100 lirasını ene iyi şekilde değerlendirmesi için hangi yatırım araçları arasında nasıl paylaştırması gerektiği yönündeki fikirlerini aktarıyor.