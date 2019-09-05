Yünsa'nın yüzde 57.88 hissesini satın alan Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş, Ziraat Katılım Bankası'nın kendisine %50 ortak olduğunu duyurdu.

Sabancı Holding iştiraki Yünsa'da sahip olduğu yüzde 57.88 payın tamamının Ağustos ayında 69.5 milyon lira bedelle Sürmegöz Tekstil Yatırım'a satmıştı. Sürmegöz Tekstil'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin 5 Eylül 2019 tarihli genel kurulunda Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin yüzde 50 pay oranı ile şirketimize ortak olması onaylanmış olup, aynı tarihte şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 50.000 TL'den 20 milyon TL'ye nakden artırılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, artırılan sermayenin 5 milyon liralık kısmının 2.5 milyon TL'si Ziraat Katılım, 2.5 milyon TL'si ise şirket ortağı Mustafa Sürmegöz tarafından nakden ödenirken; kalan kısım ise söz konusu iki ortak tarafından 24 ay içerisinde ödenecek.