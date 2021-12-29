29 Aralık Çarşamba günü bankaya gidip ihtiyaç, taşıt ya da konuk kredisi çekmeye hazırlanan vatandaşlar banka faiz oranlarını araştırıyor. 16 Aralık Para Politikası Kurulu toplantısında yüz baz puan faiz indirimi kararı alan Merkez Bankası politika faizlerini yeniden düşürünce gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi.

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz indirimi kararının ardından kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Merkez Bankası faiz indirimi sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti.

Merkez Bankası faiz indiriminin ardından Ziraat Bankası ve Vakıflabank konut kredi faiz oranlarını düşürdü. İşte bankaların kredi faiz oranları...