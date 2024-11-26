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        Haberler Gündem Güncel Zihinsel engelli kıza taciz | Son dakika haberleri

        Zihinsel engelli kıza taciz

        Samsun'da zihinsel engelli 22 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:03
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        Zihinsel engelli kıza taciz
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        Samsun İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde yüzde 50 zihinsel engelli R.T. (22), aynı mahallede ikamet eden R.G.'nin (62) kendisini öptüğünü iddia etti. R.T.'nin boynunda kızarıklık tespit edildi.

        Olayla ilgili R.G. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. R.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Samsun Adliyesine sevk edilen R.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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        #zihinsel engelli
        #taciz
        #tutuklama
        #Samsun
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