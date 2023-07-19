Zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirildi
Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kilogram başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 19.07.2023 - 09:22
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kilogram başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılacak.
Böylelikle, 19 Mart 1997 tarihinde yürürlükten kaldırılan zeytinyağı ihracatında fon kesintisi uygulaması geri getirildi.