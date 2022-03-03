Zelenskiy'nin takipçileri 9'a katlandı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal hareketinin ilk günü olan 24 Şubat’tan bu ya dünyanın gözü kulağı bölgeden gelecek olan gelişmelere çevrildi. Ukrayna’dan yapılan açıklamaların bir numaralı takip adresi de doğal olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy oldu.

Zelenskiy’nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar anlık olarak milyonlarca kişi tarafından takip edilir hale geldi. Bu durum Ukrayna liderinin @ZelenskyyUa adıyla paylaşım yaptığı resmi hesabının takipçi sayısına da yansıdı.

500 BİNDEN 4.5 MİLYONA ÇIKTI

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın habrine göre Rusya’nın askeri harekatı öncesinde 500 binin altında olan takipçi sayısı, bugün itibariyle 4.5 milyonu aşmış durumda. Diğer bir ifadeyle Ukrayna liderinin Twitter'daki takipçi sayısı 9'a katlandı.

Sosyal medya analiz kuruluşu Social Blade'in verilerine göreOcak ayında haftada ortalama 10 civarında tweet atan Zelenskiy, işgal harekatı ile birlikte 23 Şubat - 3 Mart arasında bu sayıyı 130’un üzerine çıkardı.

Tweet’erini Ukraynaca İngilizce olarak atan Zelenskiy’in ülkesi Ukrayna’da aslında Twitter çok yaygın olarak kullanılan bir sosyal ağ değil.

Ocak 2022 verilerine göre 43 milyonluk nüfusu olan Ukrayna’da 31 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu internet kullanıcıları içinde toplam sosyal medya kullanıcılarının sayısı 28 milyon seviyesinde.

Ancak tüm bu sayılara karşın Ukrayna’daki Twitter kullanıcı sayısı 1 milyonun altında. Bu yılın başında tam olarak 910 bin olan ülkedeki Twitter kullanıcı sayısının savaş koşulları altında artmış olabileceği tahmin ediliyor.

INSTAGRAM'DA 16 MİLYONU GEÇTİ

Ukrayna’da 15 milyonu aşkın kullanıcı olan Facebook’ta ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin resmi hesabını (@zelenskiy.official) takip edenlerin sayısı son gelişmelerin ardından 2 milyonu geçmiş durumda.

Ülkede açık ara en çok kullanıcısı olan sosyal ağ Instagram’da ise Zelenskiy’in takipçilerinin sayısı 14 milyonu açmış durumda. Rusya'nın askeri harekatı öncesinde bu rakam 9.5 milyon seviyesindeydi. Diğer bir ifadeyle Rus işgalinde 8. güne girilirken, Zelenskiy’nin Instagram'daki takipçi sayısı da 5 milyona yakın arttı.

Rakamın bu kadar yüksek olmasında, Instagram’da (@zelenskiy_official) adıyla bulunan Ukrayna liderinin video açıklamalarını bu platformda yayınlamasının da etkisi büyük.