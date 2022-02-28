Ukrayna'nın interneti ne durumda?

Dünyanın gözü kulağı geçen haftadan bu yana Ukrayna’da. Rusya’nın işgal harekatı sonrası bir yandan Ukrayna’daki çatışmalar devam ederken, diğer yandan DDoS, malware ve benzeri saldırı yöntemleri ile siber savaş cephesinde yaşanan gelişmeler de hız kesmiyor.

Siber güvenlik kuruluşu ESET'in araştırma ekipleri, geçen hafta Ukrayna’yı hedef alan DDoS saldırıları sonrası yüzlerce bilgisayar ağındaki verileri silen yeni zararlı yazılım (malware) ortaya çıkarmıştı.Küresel internet kesintilerini izleyen NetBlocks da gelen ağ verilerine göre 24 Şubat’tan bu yana Kharkiv, Mariupol, ve Donetsk gibi kentlerinde internet hizmetinde önemli kesintileri rapor etmişti.

Bu siber saldırılar ve ardından yaşanan internet kesintileri ile birlikte gözler, Ukrayna’nın teknoloji ve internet kullanımına da çevrildi.

“We are Social”, Kepios, Numbeo, Ookla gibi uluslararası araştırma ve analiz kuruluşlarının verilerinden Ukrayna’nın dijital dünyadaki güncel karnesine göz attık.

TWITTER KULLANIMI DÜŞÜK!

Öncelikle savaş gibi büyük ve geniş bir coğrafyada yankı bulan olaylarda, sıcak haberlerin en büyük takip adresi olan Twitter'ın Ukrayna'da pek yaygın olmadığını belirtelim.

Ocak 2022 verileri göre 43 milyonluk Ukrayna'daki Twitter kullanıcısı 1 milyonu bile bulmuyor (910 bin)! Ancak Rusya'nın son işgal harekatının ardından, bu sayıda da ciddi artışlar görülmesi muhtemel.

İşte sosyal medya kullanımından, internet hızına; arama motorundan, internet fiyatlarına Ukrayna’nın teknoloji ve iletişim pazarından güncel veriler...

Toplam nüfus: 43.3 milyon (Son bir yılda yüzde 0.6 azalış, 271 bin)

İnternet kullanıcı sayısı: 31.1 milyon (son bir yılda yüzde 1.7 artış, 526 bin)

Ortalama mobil internet hızı: 29.06 Mbps (Dünyada 62. sırada)

Ortalama sabit internet hızı: 52.50 Mbps (Dünyada 57. sırada)

İnternet trafiğinde hangi cihazın payı ne kadar? Mobil yüzde 36.43, dizüstü/masaüstü bilgisayar yüzde 62.36, tablet yüzde 1.2, diğer yüzde 0.01.

Hangi internet tarayıcısını kullanıyorlar? Chrome yüzde 65.78, Opera yüzde 13.10, Safari yüzde 8.96, Firefox yüzde 5, diğer yüzde 7.16.

Hangi arama motorunu kullanıyorlar? Google yüzde 93.27, Yandex yüzde 4.64, diğer yüzde 2.09.

Sosyal medya kullanıcı sayısı: 28 milyon (son bir yılda 2.3 milyonluk artış)

Sosyal medya kullanım oranı: Yüzde 64.6

Facebook kullanıcı sayısı: 15.45 milyon

YouTube kullanıcı sayısı: 28 milyon

Instagram kullanıcı sayısı: 16.1 milyon

TikTok kullanıcı sayısı: 10.55 milyon.

Facebook Messenger kullanıcı sayısı: 9.4 milyon

LinkedIn kullanıcı sayısı: 3.6 milyon

Twitter kullanıcı sayısı: 910 bin

Mobil abone sayısı: 62.6 milyon (son bir yılda yüzde 2.4 artış, 1.5 milyon)

1 GB’lik mobil internetin ortalama fiyatı: 0.75 dolar

Aylık ortalama sabit internet paketi fiyatı: 5.37 dolar

En ucuz akıllı telefonun satış fiyatı: 57 dolar