Ukrayna’daki Türk şirketten mesaj!

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası gözler, Ukrayna’daki Türk şirketlerine de çevrildi. Bu şirketlerden biri ise Turkcell’in sahibi olduğu ve Ukrayna’nın en büyük 3. GSM operatörü olan lifecell.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Ukrayna’da 9.2 milyon abonesi olan lifecell, Rusya’nın başlattığı işgal hareketi sonrası yaptığı açıklama ile müşterilerine “Sakin olun” çağrısı yaptı. lifecell’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“lifecell seninle. Her zamanki gibi çalışıyoruz ve sizden tek bir şey istiyoruz, yalnızca resmi kaynaklara güvenin ve hiçbir şekilde panik yapmayın. Her şey Ukrayna için…”

2021'DE GELİRLERİ YÜZDE 24 ARTTI

2004 yılında faaliyetlerine başlayan lifecell’in hisselerinin tamamı Turkcell Grubu bünyesinde bulunuyor. 2021 yılı finansal sonuçlarına göre lifecell’in gelirleri yıllık bazda yüzde 24 artışla 4 milyar TL’yi (8 milyar 483 milyon Ukrayna Grivnası) aştı.

Son 3 aylık aktif müşteri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artan lifecell’in Ukrayna’da 9.2 milyon abonesi bulunuyor. Şirketin 4G abonelerini aylık ortalama data tüketimi de yıllık bazda yüzde 7 artışla 14 GB’ye çıktı.