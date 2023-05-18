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Haberler İş-Yaşam Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yabancılardan seçim öncesi 135.1 milyon dolarlık hisse satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 135,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 31,3 milyon dolarlık DİBS satarken, 1.1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Giriş: 18.05.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Seçim öncesi 135.1 milyon dolar hisse satışı
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AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 12 Mayıs haftasında net 135,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 31,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Mayıs itibarıyla 22 milyar 501,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 46,3 milyon dolardan 961,8 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 71,6 milyon dolardan 72,5 milyon dolara yükseldi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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