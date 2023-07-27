Altında hareketlilik sürüyor! Son dakika 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 27 Temmuz Perşembe gününe hareketli başladı. Gram altın bin 700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 790 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI 27 Temmuz Perşembe gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 790 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.706,42
1.706,70
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.972,32
1.972,66
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.730,27
2.790,45
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.921,06
11.127,68
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.443,47
5.580,91
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.921,06
11.127,68
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
951,78
1.136,14
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.560,89
1.657,97