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        Haberler Altın YÜKSELİYOR! Altın fiyatlarında sürpriz hareket! 25 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları| CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın güne hareketli başladı! Son dakika 25 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 25 Temmuz Salı gününe hareketli başladı. Gram altın bin 698 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 780 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

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        Giriş: 25.07.2023 - 08:21
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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