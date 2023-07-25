Altın güne hareketli başladı! Son dakika 25 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 25 Temmuz Salı gününe hareketli başladı. Gram altın bin 698 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 780 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI 25 Temmuz Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 698 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 780 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.698,28
1.698,57
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.963,30
1.963,57
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.717,25
2.777,16
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.868,99
11.074,65
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.417,51
5.554,31
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.868,99
11.074,65
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
944,73
1.128,58
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.549,44
1.646,93