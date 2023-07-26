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        Haberler Altın YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları son dakika: 26 Temmuz CANLI tablo ile çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 26 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği başladı. 26 Temmuz 2023 Çarşamba gününe düşüşle başlayan altın fiyatlar yükselişe geçti. Bugün gram altın 1.706,45 TL, çeyrek altın ise 2.790,22 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:59
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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