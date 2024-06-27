YSK illerin milletvekili sayılarının olduğu dağılım tablosunu yayınladı. TÜİK'in 31 Aralık 2023 tarihli nüfus bilgileri kapsamında 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yapıldı. Başta Antalya olmak üzere tüm illerin milletvekili sayısı belirlendi. Peki, Antalya kaç milletvekili çıkaracak? İşte, detaylar...