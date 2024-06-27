YSK illerin milletvekili sayısını açıkladı! İstanbul milletvekili sayısı kaç, vekil sayısı düştü mü yükseldi mi?

YSK, İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARINI BELİRLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre; önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azalırken; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er arttı.