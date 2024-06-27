YSK illerin milletvekili sayısını açıkladı! İstanbul milletvekili sayısı kaç, vekil sayısı düştü mü yükseldi mi?
Yüksek Seçim Kurulu'nca bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. Kararla İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu. İşte güncel İstanbul milletvekili sayısı
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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında illerin milletvekili sayısı belli oldu. Bazı illerin milletvekili sayısı değişirken bazıları aynı kaldı. Peki İstanbul milletvekili sayısı kaç, vekil sayısı düştü mü yükseldi mi?
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYISI
Önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı. İstanbul'un milletvekili sayısı 96 olarak belirlendi.
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YSK, İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARINI BELİRLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre; önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azalırken; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er arttı.
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