YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: Ankara kaç Milletvekili çıkaracak?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgileri kapsamında 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları açıklandı. Başta Ankara olmak üzere 81 ilin milletvekili sayısı belirlendi. Peki, Ankara'nın milletvekili sayısı kaç? Başkent kaç milletvekili çıkaracak? İşte, detaylar...
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayılarını belirledi. 81 ilin tamamı için yayınlanan tabloda Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları 1'er arttı; İstanbul'un 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azaldı. Peki, Ankara'nın milletvekili sayısı kaç oldu? İşte, detaylar...
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ANKARA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre, Ankara 36 milletvekili çıkaracak.
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HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
Adana 15,
Adıyaman 5,
Afyonkarahisar 6,
Ağrı 4,
Amasya 3,
Ankara 36,
Antalya 17,
Artvin 2,
Aydın 8,
Balıkesir 9,
Bilecik 2,
Bingöl 3,
Bitlis 3,
Bolu 3,
Burdur 3,
Bursa 21,
Çanakkale 4,
Çankırı 2,
Çorum 4,
Denizli 7,
Diyarbakır 12,
Edirne 4,
Elazığ 5,
Erzincan 2,
Erzurum 6,
Eskişehir 7,
Gaziantep 14,
Giresun 4,
Gümüşhane 2,
Hakkari 3,
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Hatay 10,
Isparta 4,
Mersin 13,
İstanbul 96,
İzmir 28,
Kars 3,
Kastamonu 3,
Kayseri 10,
Kırklareli 3,
Kırşehir 2,
Kocaeli 14,
Konya 15,
Kütahya 4,
Malatya 6,
Manisa 10,
Kahramanmaraş 8,
Mardin 6,
Muğla 7,
Muş 3,
Nevşehir 3,
Niğde 3,
Ordu 6,
Rize 3,
Sakarya 8,
Samsun 9,
Siirt 3,
Sinop 2,
Sivas 5,
Tekirdağ 8,
Tokat 5,
Trabzon 6,
Tunceli 2,
Şanlıurfa 14,
Uşak 3,
Van 8,
Yozgat 4,
Zonguldak 5,
Aksaray 4,
Bayburt 2,
Karaman 3,
Kırıkkale 3,
Batman 5,
Şırnak 4,
Bartın 2,
Ardahan 2,
Iğdır 2,
Yalova 3,
Karabük 3,
Kilis 2,
Osmaniye 4,
Düzce 3."
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.