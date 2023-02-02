Teknolojinin gelişimi, medyayı, haber kaynaklarını, televizyon izleme alışkanlıklarımızı giderek daha da değiştiriyor. Araştırmalar, özellikle Z kuşağının artık daha kısa içerikler ve hap bilgilerle, diledikleri şekilde ileriye geriye alabildikleri içerikleri izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Hal böyle olunca geleneksel TV, yerini hızla dijital içeriklere bırakmaya başladı. YouTube da bu içeriklerin, her türlü içerik üretici tarafından oluşturulabileceği, hem de aynı zamanda çok yüksek sermayeler gerektirmeden para kazanabileceği bir platform olarak öne çıkıyor. PLATFORM REKLAM GELİRLERİYLE PARA KAZANMA İMKÂNI SUNUYOR YouTube, içerik üreticilerinin daha fazla video yaratarak, daha fazla izleyiciye ulaştırmasına teşvikte bulunmak ve bu içeriklerden kendisi de kazanç elde edebilmek için video üreticilerine reklamlarla para kazanma olanağı tanıyor. Belli bir abone sayısına ulaşan, 4 bin saatlik izlenmeyi geride bırakan ve ‘Topluluk Kurallarına’ aykırı video içeriği üretmeyen kullanıcılar bu para kazanma imkânından yararlanabiliyorlar. ‘YOUTUBER’LIK MESLEK HALİNE DÖNÜŞTÜ Bu para kazanma imkânı sayesinde video içerik üreticileri arasında son yıllarda popülerleşen yepyeni bir meslek türedi. ‘YouTuber’ . Eski gazeteciler, otomobil inceleyenler, oyun içerikleri üretenler, öğretici video içerikleri ve çocuk kanalları gibi birçok farklı içerikle kişiler YouTube üzerinden para kazanarak bunu meslek olarak gerçekleştirmeye başladılar.

ÇOCUK VE OYUN KANALLARI EN ÇOK KAZANANLAR ARASINDA Dünya çapında en yüksek para kazanan kanallar arasında ise zirvede yer alanlar çoğunlukla ‘çocuk’ ve ‘oyun’ kanalları oldu. Oyun sektörü 2021 yılında 191 milyar dolarlık satış hacmiyle ne denli büyük bir sektör olduğunu ortaya koyarken, YouTube içerik üreticileri de bu alanda, oyun incelemeleri ile ciddi ölçüde paralar kazanma şansı elde ettiler. Elbette en çok izlenen videolar arasında yer alanlardan en önemlisi de çocuk kanalları oldu. Pew Research anketine göre, 11 yaş ve altındaki çocukları olan ebeveynlerin yüzde 81'i, çocuklarının YouTube'da içerik izlemesine izin veriyor. Çocuklar için videolar çok daha popüler hale geliyor ve erişilebilirlikleri onların geleneksel çocuk televizyon programına göre daha tercih edilebilir olmasını sağlıyor. 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KAZANÇLAR CashNetUSA’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, üç kanalın - Rusya'nın Nastya (167 milyon dolar) Gibi, Arjantin'in El Reino Infantil (102 milyon dolar) ve ABD'den Cocomelon'un (yaklaşık 283 milyon dolar) hepsinin kanal tarihlerinde 100 milyon dolardan fazla kazandığını ortaya koydu. Cocomelon bu rakam ile aynı zamanda tüm zamanlarda dünyanın en çok kazanan YouTube kanalı konumunda da yer alıyor. Böylece dünyanın zirvesinde yer alan ilk üç kanal da çocuk kanalı olarak göze çarpıyor. Bu kazançlar hesaplanırken, Socialblade.com verilerini, tüm zamanların en çok görüntüleme alan her ülkedeki YouTube kanalını izole ederek ve YouTube'un mevcut ortalama APM'sinin ortalamasını (1.000 görüntüleme başına ödeme) görüntüleme sayılarına uygulayarak her içerik oluşturucunun yaşam boyu kazancı tahmin edilmek için kullanıldı. (Medya ajanslarının kanalları, müzisyenler hariç tutulmuştur)

TÜRKİYE’DE DE ZİRVEDE ÇOCUK KANALI VAR! Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de zirvede bir çocuk kanalı yer alıyor. Türkiye’de 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve çocuklar için özel içerikler üreten ‘Oyuncakoynuyorum’ kanalı, bu araştırmaya göre 10 yıldan kısa bir süre içerisinde (sponsorlu içerikler hariç) yalnızca YouTube geliri olarak 20 milyon 755 bin dolar civarında bir gelir elde etti ve Türkiye’nin YouTube geliri en yüksek olan kanalı oldu.

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