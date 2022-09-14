Popüler platform Youtube'dan ilginç bir hamle geldi. Bundan sonra, Youtube'ı ücretsiz olarak kullananlar daha fazla reklam izlemek zorunda kalacak.

Video öncesinde gösterilen reklam sayısı 2'den, 5'e çıkartıldı.Her bir reklam 6 saniye gösterilecek yani her video öncesi 30 saniyelik reklam izlemek şart olacak.

PREMIUM ABONELER ETKİNLENMEYECEK

Youtube'ın yeni reklam stratejisinden, Premium üyeler etkilenmeyecek. Youtube'ın bu hamleyi, ücretli üyelikleri artırmaya yönelik yaptığı düşünülüyor.