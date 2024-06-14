Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Denizli'de, F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu sabah saatlerinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 27 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. İstanbul-Muğla seferini yapan otobüste 39 yolcu olduğu öğrenildi
Denizli'de kaza, Çal ilçesi yakınlarında yaşandı. F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sabah 06.00 sıralarında Denizler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
AA'da yer alan habere göre kazada, otobüsteki 27 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
OTOBÜSTE 39 YOLCU BULUNUYORDU
Kazanın İstanbul-Muğla seferi sırasında meydana geldiği, otobüste 39 kişinin bulunduğu öğrenildi.