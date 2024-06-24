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        Haberler Gündem Politika Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti

        Türkiye yine bir kadın cinayetine tanık oldu. Konya'da yaşanan vahşette Arafa Yıldırım, marketten ekmek alıp evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'e kurşun yağdırdı. Döğer hayatını kaybederken aynı silahla kendini vuran katil zanlısı ağır yaralandı. Cinayetten sonra 4 çocuk annesi Döğer'in elinden düşen ekmeklerin görüntüsü kahretti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:31
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        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
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        Konya'da Arafa Yıldırım (44), marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i (42), apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı.

        DHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 çocuk annesi Döğer kurtarılamadı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bir sitenin girişinde meydana geldi. Ev kadını Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları’nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu.

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        ÇEVREDEKİLER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

        Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

        BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

        İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer'in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #son dakika
        #Ümmü Döğer
        #Arafa Yıldırım
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