Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero'dan ay - yıldızlı dövme
Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı Fernando Muslera ile eşi Patricia Callero, Türkiye'deki 13 yılın izini el bileklerine ay - yıldız dövmesi yaptırarak gözler önüne serdi
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13 yıldır Galatasaray'da forma giyerek Türkiye'de en çok futbol oynayan yabancı futbolculardan bir olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, eşi Patricia Callero'nun yeni dövmeleri bir hayli dikkat çekti.
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Fernando Muslera, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Patricia Callero ile bileğine ay - yıldız dövmesi yaptırdı.
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"HER ZAMAN BİRLİKTE"
Patricia Callero, Fernando Muslera ile bileklerinin göründüğü bu fotoğrafı; "Her zaman birlikte..." notuyla yayımladı.
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Fernando Muslera ve Patricia Callero'nun; Dominique, Tiziana ve Kailash adında üç çocuğu bulunuyor.