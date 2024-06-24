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Bursa'da olay, Orhangazi ilçesine bağlı bir ızgara salonunda meydana geldi. Orhangazi Adliyesi'nde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl’ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi.

HAKİMLER, SAVCILAR YEMEĞE KATILDI DHA'da yer alan habere göre yemeğe hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi.

YEMEK SOLUK BORUSUNA KAÇTI Orhangazi ilçesinde uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin (79) de davetliler arasında yer aldı. Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan Avukat Güner Elçin aniden fenalaştı.

MÜDAHALE EDİLDİ SONUÇ ALINAMADI Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin’in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. REKLAM

YENİDEN NEFES ALMASINI SAĞLADI Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı Avukat Elçin’in yeniden nefes almasını sağladı. Bursa Barosu avukatlarından olan Güner Elçin, Ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat R. Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50’nci yılı onuruna berat almıştı. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Başsavcı Tekgül’ün, Avukat Elçin’in hayatını kurtardığı o anlar gecenin düzenlendiği ızgara salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Avukat Güner Elçin’e yemek sırasında fenalaştığı görünürken, ilk müdahalelerin sonuç vermediği ve Başsavcı Tekgül’ün hızla yardıma geldiği görülüyor. Tekgül’ün Heimlich uygulamasından sonra Elçin’in kendine geldiği o anlar da kameraya yansıdı.