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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı - Son haberler | Son dakika haberleri

        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı

        Bursa'da, Orhangazi Adliyesi'nde görevli İcra başmüdürü ve yardımcısının tayini sebebiyle düzenlenen gecede soluk borusuna yemek kaçan 79 yaşındaki Avukat Güner Elçin'i, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrası ile kurtardı. Kurtarma anı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:26
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        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
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        Bursa'da olay, Orhangazi ilçesine bağlı bir ızgara salonunda meydana geldi. Orhangazi Adliyesi'nde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl’ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi.

        HAKİMLER, SAVCILAR YEMEĞE KATILDI

        DHA'da yer alan habere göre yemeğe hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi.

        YEMEK SOLUK BORUSUNA KAÇTI

        Orhangazi ilçesinde uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin (79) de davetliler arasında yer aldı. Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan Avukat Güner Elçin aniden fenalaştı.

        MÜDAHALE EDİLDİ SONUÇ ALINAMADI

        Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin’in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti.

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        YENİDEN NEFES ALMASINI SAĞLADI

        Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı Avukat Elçin’in yeniden nefes almasını sağladı. Bursa Barosu avukatlarından olan Güner Elçin, Ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat R. Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50’nci yılı onuruna berat almıştı.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Başsavcı Tekgül’ün, Avukat Elçin’in hayatını kurtardığı o anlar gecenin düzenlendiği ızgara salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde Avukat Güner Elçin’e yemek sırasında fenalaştığı görünürken, ilk müdahalelerin sonuç vermediği ve Başsavcı Tekgül’ün hızla yardıma geldiği görülüyor. Tekgül’ün Heimlich uygulamasından sonra Elçin’in kendine geldiği o anlar da kameraya yansıdı.

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        #Bursa
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