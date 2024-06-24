İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
Tekirdağ'da kara yolunun kenarında ekili olan 180 dönüm buğday küle döndü. İzmarit nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında araçlar alevlerin arasında kaldı. Olayda 3 kişi dumandan etkilendi
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangında 180 dönüm alan zarar gördü.
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DHA'nın haberine göre alevlere müdahale eden 3 fabrika işçisinin dumandan etkilendiği yangında, dumanların kapladığı kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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Ergene'nin Vakıflar Mahallesi, Yoztepe mevkisindeki biçilmemiş buğday tarlasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
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Atılan bir sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çalıştıkları fabrikaya ilerleyen alevlere müdahale eden 3 fabrika işçisi, dumandan etkilendi.
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İşçilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Dumanların kapladığı kara yolunda ise araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında yaklaşık 180 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlatıldı.
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