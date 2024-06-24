Kirada yüzde 25 zam tavanı kalkıyor

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Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana tartışmalara yol açan 'kirada yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının bitmesine kısa bir süre kaldı. 2022 Haziran'da enflasyonla birlikte kira fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış sonrasında yürürlüğe sokulan uygulama, geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir yıllığına uzatılmıştı. Uygulama ev sahipleri ve kiracılar arasında tartışmalara neden olmuş, anlaşmazlıklar mahkemelere taşınmıştı.

2 yıldır uygulanan 'tavan zam' kuralı, 2 Temmuz itibariyle hayatımızdan çıkacak. Herhangi bir yeni karar çıkmazsa temmuz ayında, önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre kirada tavan zam oranı ortaya çıkacak.

Haziran ayı enflasyon oranı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Bu açıklamayla birlikte 12 aylık enflasyon ortalaması ortaya çıkacak. Ev sahipleri, temmuz ayında kontrat yenileme zamanı gelmişse, maksimum bu oranda kira zammı yapabilecek. Mayıs ayı enflasyon verilerine göre; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira artışında yüzde 25 sınırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" ifadelerini kullanmıştı.