Müze ve ören yerleri bayram tatilinde doldu taştı
Türkiye'deki müze ve ören yerleri bayram tatilinde doldu taştı. En çok ziyaret edilen ören yeri, 129 bin 987 ziyaretçiyle Efes Antik Kenti oldu
Geçtiğimiz bayram tatilinde, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasını barındıran müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; ilk 10 müze ve ören yerinin toplam ziyaretçi sayısı; 482 bin 292’ye ulaşırken, diğer müze ve ören yerlerinin de dâhil edilmesiyle toplam ziyaretçi sayısı, 1 milyon 111 bin 957’ye yükseldi.
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İzmir'in gözde turistik mekânı Efes Ören Yeri; 129 bin 987 ziyaretçiyle listenin başında bulunurken, su ve inancın kenti Hierapolis Ören Yeri; 111 bin 27 ziyaretçiyle ikinci, Kapadokya'nın büyülü atmosferiyle bilinen Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.
Diğer öne çıkan yerler arasında, Antalya Olympos Ören Yeri; 32 bin 540, İstanbul'un tarihî simgesi Galata Kulesi; 30 bin 483, Nevşehir Paşabağlar Örenyeri; 29 bin 788, Trabzon Sümela Manastırı; 28 bin 528, Antalya Patara Ören Yeri; 28 bin 497, Şanlıurfa'nın mistik Göbeklitepe Ören Yeri; 27 bin 736 ve Antalya Phaselis Ören Yeri ise 27 bin 45 ziyaretçi sayısına ulaştı.