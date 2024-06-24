Galatasaray, Wan-Bissaka'nın ilk tercihi değil!

REKLAM advertisement1

Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, üçüncü zafer için çalışmalarına başladı.

Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan, Oğuz Aydın transferinde ise büyük mesafe kat eden sarı-kırmızılılar orta saha ve sağ bek için de girişimlerini hızlandırdı.

Hem orta saha hem sağ bek için rotasını İngiltere'ye çeviren Galatasaray, Manchester United ile pazarlıklarını sürdürüyor.

İngiliz devinden hem Scott McTominay hem de Aaron Wan-Bissaka'yı isteyen sarı-kırmızılılara İngiliz oyuncudan kötü haber geldi. Wan-Bissaka, Galatasaray'ın önerdiği şartlara sıcak bakarken kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelme konusuna ise çekimser yaklaşıyor. REKLAM Manchcester United'dan ayrılsa da Premier Lig'den teklifler alabileceğini düşünen 26 yaşındaki sağ bek bu süreçte hızlı karar almayacak.

Premier Lig'in üst seviye kulüplerinden kendisine ilgi gösterilen Wan-Bissaka bu ilginin somutlaşmasını bekliyor. İngiltere dışında yaşama fikrine mesafeli duran 26 yaşındaki oyuncu kararını gelecek tekliflere göre ilerleyen günlerde verecek.

Sağ bek ve orta saha transferini temmuzun ortasına kadar bitirmek isteyen Galatasaray ise alternatif isimler üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Temmuz 2019'da Manchester United'a 55 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Wan-Bissaka, savunmada yaptığı işlerle beğeni topluyor. Premier Lig'de geçen sezon 22 maça çıkan İngiliz oyuncu 2 golün hazırlayıcısı oldu. Şampiyonlar ligi'nde üç maçta forma şansı bulan Wan-Bissaka, Devler Ligi'nde de bir asist yaptı.