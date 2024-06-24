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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak kamerada | Son dakika haberleri

        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak kamerada

        Tokat'ta bir zincir markette, müşteri ile market çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri market çalışanının kafasını defalarca buzdolabına vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:04
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        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
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        Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darp etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu.

        Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darp edilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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