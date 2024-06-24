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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!

        Adana'da karısı, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürüp bebeğiyle birlikte kayıplara karışan Hakim A. adlı cani yakalandı. Katil ile babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir evde saklandıkları ve düzenlenen operasyonda babanın da yakalandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:58
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          Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

        • 2

          AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim A. ve kaçmasına yardım eden babası Şerif A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

        • 3

          Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A. ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti.

        • 4

          Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ve babası yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        • 5

          Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı.

        • 6

          Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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          Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

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