Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
'Karayip Korsanları'nın oyuncularından Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti
- 1
'Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde' rol alan Tamayo Perry, pazar günü Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
- 2
Aynı zamanda sörf eğitmeni olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'in cesedi Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Mālaekahana Plajı'nda yerel sörfçüler tarafından bir kolu ve bir bacağı eksik olarak bulundu.
- 3
Honolulu Acil Servis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini ve Tamoya Perry'nin cesedi, jet ski ile kıyıya getirildiğini söylendi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
-