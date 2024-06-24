Defne Samyeli, kızı Derin Talu'ya nazire yaptı
Fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan 51 yaşındaki Defne Samyeli, 20 yaşındaki kızı Derin Talu'ya nazire yaptı
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1991 Miss Turkey'de Türkiye üçüncü güzeli seçilen Defne Samyeli, 51 yaşında da güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Defne Samyeli, güzelliğiyle adeta yaşıtlarına meydan okuyor.
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Bodrum'da tatil yapan Defne Samyeli, 20 yaşındaki kızı Derin Talu'ya nazire yaptı.
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Derin Talu, plajda çektirdiği fotoğrafları yayımladıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu.
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Derin Talu, bikinisinin üzerine mor ve beyaz renklerin hâkim olduğu transparan bir plaj kıyafeti giydi.
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Derin Talu'nun paylaşımından birkaç saat sonra Defne Samyeli, kızına nazire yaparcasına plaj fotoğrafları paylaştı.
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Defne Samyeli'nin leopar desenli bikinisini yeşil renkli transparan bir elbiseyle kombinlediği görüldü. Samyeli'nin fotoğrafları da kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.