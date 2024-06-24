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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kübra Gültekin'i ölüme götüren konuşma... Korkunç iddia - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!

        Hakkari'de, seyir terasından uçuruma atladığı iddia edilen 20 yaşındaki Kübra Gültekin'in cansız bedeni, Van'dan gelen dalgıç polis ekipleri tarafından Zap Suyu'nda bulundu. Görgü tanıkları, genç kızın telefonla konuştuktan sonra canına kıydığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:46
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        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
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        Hakkari- Van kara yolundaki Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine gelen Kübra Gültekin (20), iddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında cep telefonuyla konuştuktan sonra önce çanta ve ayakkabısını uçurumdan attı, ardından kendisi atladı.

        150 METRELİK UÇURUM

        DHA'da yer alan habere göre Gültekin'in yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip uçurumdan atladığını görenlerin ihbarı sonrası bölgeye İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        POLİS DALGIÇ EKİPLERİ ARAMAYA KATILDI

        Bölgeye gelen ekipler, termal görüntüleme gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları ile çalışma başlattı. Sabaha kadar süren çalışmalara, Van'dan gelen su altı polis dalgıç ekibi ve rafting ekibi de botla destek verdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Çalışmalar sonucu Gültekin'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından Zap Suyu'nda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Bu arada Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Milletvekili Öznur Bartın da arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, olay yerine gelen aileyi teselli edip başsağlığı dileklerinde bulundu.

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        #Hakkari
        #Son dakika haberler
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