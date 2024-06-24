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Türkiye otomotiv sektörü, 9 günlük bayram tatiline rağmen hızlı bir haziran ayını geride bırakmaya hazırlanıyor.

Bir yandan Çin menşeli otomobiller için hazırlanan yüzde 40’lık ek Gümrük Vergisi düzenlemesi diğer taraftan da Avrupa’nın yeni Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) II standartlarının temmuz ayının hemen başında devreye girecek olması, haziran ayında pazarın hiç olmadığı kadar yoğun geçmesine neden oldu.

Veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın ilk 5 aylık döneminde 480 bin adet seviyesinden kapanan sıfır kilometre otomotiv satışlarının haziran ayıyla birlikte 600 bin adet seviyesine çıkacağını söyledi.

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Haziran ayında pazarın 100-120 bin adet seviyesinde kapanacağını ifade eden Yalçın, "Sene başından beri devam eden kampanyalar özellikle haziran ayında çok daha iddialı bir boyuta çıktı. Haziran ayında pazarda satılan araçların yüzde 26’sı yani her 4 araçtan biri indirime girerken ortalama indirim oranı da yüzde 6 seviyesine ulaştı" dedi.

'PAZAR 1 MİLYON ADEDİ AŞAR'

7 Temmuz’a kadar stoklardaki bazı araçların markalar tarafından eritilmesi için hazırlanan kampanyaların da haziran satışlarını artırdığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, "Markaların stokları eritmek için 200-300 bin TL’ye varan indirimleri devreye alması, tüketicileri showroomlara çekti. Bunun yanında 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Çinli markalara yönelik yüzde 40 ek Gümrük Vergisi’nin etkileri haziran ayında belirgin bir şekilde hissedildi. Çinli markaların 8 Temmuz sonrası fiyatları artacağı için tüketici nezdinde önemli bir yoğunluk oluştu. Tüm bunlar düşünüldüğünde pazarın yıl sonunda 1 milyon adedin üzerinde kapanacağını düşünüyoruz" tahminin paylaştı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya da ayrı bir parantez açtı. REKLAM "Sektörden aldığımız bilgiye göre Tesla haziran ayında önemli teslimatlar yapacak. Bu da haziran ayında pazarın 100 bin adedin üstünde gelmesine önemli bir etken. Haziranın son haftası markaların teslimat savaşları olacağı bir hafta olacak. Ayın son haftası yoğun bir mesai olacak" diye konuştu. Türkiye otomotiv pazarı 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023'te otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 57.4 artmış ve toplam pazar ilk kez 1 milyon adedi aşarak tam 1 milyon 232 bin 635 adet olarak gerçekleşmişti. Yapılan tahminler, Türkiye otomotiv pazarının üst üste ikinci yıl 1 milyon adedi aşacağını göstermesi bakımından önemli. 'AL-SATÇILAR TASFİYE OLUYOR' Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş da, 8 Temmuz sonrası otomotiv sektöründe neler yaşanacağına ilişkin tahminlerini paylaştı. Karakaş, "GSR ile birlikte güvenlik donanımları eksik olan sıfır otomobiller için verilen izin, geçtiğimiz sene satış rakamının yüzde 10’nu kadar bu montanlı satış yapan markalar için yeterli adetler anlamına geliyor, dolayısıyla Temmuz- Ağustos ayında markaların ellerinde kalan bu yönde araçları eritmek için kampanyalar devam edecek gibi görünüyor. Burada arkada bekleyen temel problem, halen 2023 yılından kalan sıfır km araçlar, bunların da ikinci ele düşmesi muhtemel" dedi.

REKLAM İkinci elde arzın yüksek olduğuna işaret etti. Karakaş, "Satıcı otomobilden çıkıp diğer yatırım araçlarına dönmek istiyor. Panik ve hızlı satış yapmak isteyenlerden dolayı fiyatlar düşüşte. Ancak burada 7-8 aydır aracını bekletenler ve al-satçı dediğimiz kesim sektörden tasfiye oluyor. Bu tasfiye süreci ikinci el için ilerde kalıcı bir istikrara sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı. TALEPTE 'KREDİ' DARALMASI Öte yandan, VavaCars’ın Mayıs 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç satış fiyatları yüzde 2.5 oranında düşüş gösterdi. VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bu durumu, "2024 Mayıs ayında talep, makroekonomik göstergeler ve kredilerdeki daralmaya bağlı olarak yavaşladı. Bu durum da fiyat düşüşünün en önemli etkeni oldu" sözleri ile açıkladı. İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024 yılının başından beşinci ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 22.7 olarak gerçekleşirken, ikinci el araç fiyatları ise aynı dönemde yüzde 9.5 oranında artış gösterdi. Dolar kuru ise, yılın başından Mayıs ayı sonuna kadar TL karşısında yüzde 9 oranında artış göstermişti.