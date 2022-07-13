Üniversite taban puanları son dönemin en çok araştırılan konuların arasında yer alırken sınava giren adaylar gözünü konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalara çevirdi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar da belli olacak. Bilindiği gibi YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarahinde açıklanacak. Peki YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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