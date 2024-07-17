Yılın ilk yarısında yüzde 200’ün üzerinde büyüdü

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Para transfer şirketi UPT’nin mobil uygulaması UPTION, yılın ilk yarısında 2,9 milyon adet para transferine aracılık ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 206’lık bir büyüme yakaladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yüzde 100 Aktif Bank iştiraki olan UPT de 2024 yılının ilk yarısında hizmet noktalarında 3,4 milyon adet işleme aracılık etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UPT Genel Müdürü Murat Kastan, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“UPT olarak ulusal ve küresel pazarlarda yakaladığımız bu başarılı grafikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin rolü büyük. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını dinleyen ve taleplerini dikkate alan bir kurum olarak kendimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda ülkemizde sık kullanılmasa da alıcı ülkelerde oldukça yaygın kullanımı olan, yakın zamanda hizmete sunduğumuz karta gönderimler, mobil cüzdana gönderimler gibi farklı transfer ürünlerini uygulamamıza entegre etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca IT ekibimizin Teknokent’e taşınmasıyla birlikte teknoloji alanına daha büyük yatırımlar yaparak, daha hızlı gelişim sağlayacak ve bu sayede yeni ürünlerimizin müşterilerimize sunulması noktasında çok daha proaktif olacağız.”

640 BİN KULLANICIYA ULAŞTI UPT’nin yakaladığı hızlı büyümede UPTION’ın rolünün de artarak devam ettiğini vurgulayan Kastan, sözlerini şöyle sürdürdü: “UPTION 2024 yılının ilk yarısında 640 bin kullanıcıya ulaşırken, son 1 yılda kullanıcı sayısını yüzde 111 artırdı. 158 farklı milletten kullanıcısı bulunan UPTION ile bu yılın ilk yarısında en çok Azerbaycan, Filipinler ve Özbekistan’a para transferi gerçekleşti. Türkiye’ye en çok para gönderen ülkeler ise Almanya, Rusya ve Ürdün oldu. Öte yandan UPTION Kart ile 2024 yılının ilk yarısında 2,3 milyon adet işlem yapılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 258’lik bir artış yaşandı.”