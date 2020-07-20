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Instagram hesabını aktif kullanan şarkıcı Yeşim Salkım, güneşlenirken çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sundu.

Salkım, güzel görünmek için fotoğrafına herhangi bir filtre uygulamadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

O zaman ful photoshopsuz… Siz yazmadan söyleyeyim: Evet sarkmışım hatta selülitlerim var ve ben 2 kız çocuğu annesiyim. Beğenmediğiniz halimle onları emzirdim, büyüttüm ve böyle çok mutluyum.