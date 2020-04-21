Yeşim Salkım: Nur topu gibi boyunluğumuz oldu - Magazin haberleri

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Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Karantina günlerinde vaktini nasıl değerlendirdiğini sevenleriyle de paylaşan Salkım son fotoğrafı ile dikkat çekti.

Boynuna korse taktığı bir kareyi yayınlayan şarkıcı, "Nur topu gibi boyunluğumuz oldu" diyerek evde oturmaktan boyun fıtığı olduğunu açıkladı.

Salkım, paylaşımıyla takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun yorumları geldi.

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