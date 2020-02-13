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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; geçtiğimiz gün bir açılışa katılan şarkıcı Yeşim Salkım, yeni saç stili ile dikkatlerden kaçmadı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Salkım, "Kendimden sıkıldım biraz değişiklik yaptım, uzun zamandır saçlarım uzundu kesmek istedim ama ben yine aynıyım" dedi.

Yeni single çalışması için geri sayımda olduğunu söyleyen Yeşim Salkım, şarkının klip çekimi ile ilgili olarak "Güzel bir klip çektim biraz bu sektörle biraz eğlendim" ifadeleriyle meslektaşlarına taş atmayı ihmal etmedi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZA SANA DENMEZ"

Şarkıcı, gazetecilerin "Sanat dünyasında kimlere laf attınız?" sorusuna, "Bizim yaptığımıza sanat denmez. Eğer bizim yaptıklarımız sanat ise gerçek sanatçılara çok ayıp etmiş oluruz. Burası bir şov dünyası ve herkes eğleniyor" cevabını verdi.

Açılışa katılanlar arasında oyuncu Wilma Elles de vardı. Elles, elindeki gül ile objektiflere poz verirken aşk hayatından söz etti.

"KALBİM BOŞ DEĞİL"

Mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, "Kalbim boş değil. Şu an çok güzel bir ilişkim var. Kendisi ile çok görüşmesek de çok önemli birisi ve onunla çok mutluyum" ifadelerini kullandı ancak sevgilisinin kim olduğunu açıklamadı.