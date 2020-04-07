HABERTURK.COM

Yeşim Salkım, Instagram'a eklediği eski karelerle sevenlerini zamanda yolculuk yaptırmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Salkım, önceki gün nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2012'de vefat eden Whitney Houston ile yıllar önce çekildiği bir pozunu yayınlayarak, "Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.