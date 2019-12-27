Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yapımını üstlendiği yerli otomobil projesinde, üretim tesisi Bursa'ya kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tanıtım toplantısında yerli otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( TSK) ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinde kurulacağını açıkladı.

Gemlik'te kurulacak tesiste 300'ü nitelikli personel olmak üzere toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek.

OTOMOTİV BAŞKENTİ

Yerli otomobilin üretim adresinin Bursa olarak belirlenmesi, gözleri Güney Marmara'da yer alan bu kente çevirdi. Tofaş ve Oyak-Renault başta olmak üzere otomotiv sanayisinden Karsan, Bosch, Güleryüz ve Tezeller gibi birçok firmaya ev sahipliği yapan Bursa, 1960'lardan bu yana Türkiye'nin otomotiv başkenti olarak anılıyor.

Öyle ki, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yayınlandığı İSO-500 listesinde, Oyak-Renault dördüncü sırada yer alırken, Tofaş ise beşinci sırada bulunuyor.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 3.6 daralma ile 28.5 milyar dolar oldu.

11 AYLIK OTOMOTİV İHRACATI Sıra Kent İhracat (milyar dolar) Pay (%) 1 Bursa 7,6 27,3 2 Kocaeli 6,2 22,3 3 İstanbul 5,9 21,3 4 Sakarya 4,3 15,3

Bu rakam, ülkenin toplam otomotiv ihracatının yüzde 27.3'üne denk gelirken, Bursa'nın da sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirerek otomotiv ihracatında ilk sırada olduğunu ortaya koyuyor.

SANAYİDE DÖNÜŞÜM BAŞLATACAK

TOGG'un üreteceği otomobillerin yüzde yüz elektrikli olması hem Bursa'ya hem de Türk otomotiv sanayisine yeni bir soluk getirecek. Öyle ki, Türkiye'nin başka kentlerinde olduğu gibi Bursa'da da üretilen otomobiller ve ağır ticari araçlar içten yanmalı motora sahip.

Fakat, 2016'da Toyota'nın Sakarya fabrikasında ülkenin ilk hibrit motora sahip modelini üretmesi ile başlayan sanayideki elektriklenme, Renault'un Bursa'da üreteceği hibrit Clio ile devam edecek.

Bu noktada, yerli otomobilin de tam elektrikli olması sayesinde, bu dönüşüm süreci hız kazanacak.

Çünkü, yılda 175 bin elektrikli otomobil üretecek TOGG sayesinde, şarj istasyonu altyapısı ülke geneline yayılacak ve bu sayede bataryalı otomobillerin pazardaki payı da artacak. Gelişmeler, yollardaki otomobillerin emisyon değerlerinin de düşmesini sağlayacak.

22 MİLYAR TL YATIRIM YAPILACAK

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlenmiş durumda.

YILDA 175 BİN OTOMOBİL ÜRETİLECEK

5 ayrı model geliştirilmesi öngörülürken, Bursa'daki tesiste yılda 175 bin otomobilin üretilmesi planlanıyor. Bu süre içerisinde üretim hedeflerinin tamamlanamaması halinde ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek.

Yerli otomobil projesinde toplam yatırım tutarı ise 22 milyar TL olarak tespit edildi.

30 BİN OTOMOBİL ALIM GARANTİSİ VERİLDİ

TOGG'un üreteceği elektrikli modellere devlet desteği verileceği bildirilirken, bu desteğin gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık gelir vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi şeklinde olacağı belirtildi.

Ayrıca, TOGG'un geliştireceği otomobiller için alım garantisi verilirken, bu garanti çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacağı da Resmi Gazete'de duyuruldu.