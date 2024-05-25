Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakaladı - Güncel Haberler

        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı

        Denizli'de 40 yaşındaki Mehmet Yamer, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Cinayetin azmettiricisi 68 yaşındaki Halil Karabağ, iki aylık çalışmanın ardından jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Denizli'de müteahhit Mehmet Yamer'in (40) 2018'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada azmettirici olarak yargılanan Halil Karabağ (68), saklandığı evde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

        • 2

          FİRMASININ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

          Kentte müteahhitlik yapan Mehmet Yamer, 9 Kasım 2018'de, sahibi olduğu inşaat firmasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Yamer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yamer'in yanındaki sekreteri Rezzan Akbulut ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis, saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yamer'in Kuşadası'ndaki otelini sattığı Halil Karabağ ve oğlu Kutluğhan Karabağ (30) ile tetikçi olduğu ileri sürülen, Çivril ilçesinden beden eğitimi öğretmeni Gökhan Dülger'i (30) ayrıca, cinayete yardım ettiği iddiasıyla Mert Danacı (23) ile Kemal Atik'i (32) gözaltına aldı.

        • 3

          KARAR SONRASI CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

          Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, haklarında 'tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı. Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6 Nisan 2021'de yapılan karar duruşmasında sanıklardan Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, Halil Karabağ ise beraat etti. Karar sonrası tutuklu Halil Karabağ, cezaevinden tahliye edildi.

        • 4

          SAVCI, İSTİNAF BAŞVURULARININ REDDİNİ İSTEDİ

          Dosya, daha sonra istinaf mahkemesine taşındı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde, 10 Kasım 2021'de görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

          Avukatlar ile öldürülen Mehmet Yamer'in yakınları, salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıkların 'öldürme' suçundan mahkumiyetlerine dair kurulan hükümlere yönelik istinaf başvurularının reddedilmesini ve beraat eden Halil Karabağ'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ömür boyu hapis ile yargılanmasını talep etti. Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar ise beraatlerini istedi.

        • 5

          BERAAT EDEN SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI

          Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat eden Halil Karabağ'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu, sonra indirim uygulayıp, ömür boyu hapis cezası verdi. Karabağ hakkında yakalama kararı çıkarılırken, diğer 4 tutuklu sanığın beraat talepleri reddedildi. Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Kutluğhan Karabağ ise yine ömür boyu hapse çarptırıldı. Karar sonrası Halil Karabağ için de yakalama kararı çıkarıldı.

        • 6

          KARAR SONRASI FİRARDI, JASAT YAKALADI

          Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ardından Halil Karabağ firar olarak aranmaya başladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Karabağ'ın Merkezefendi ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip yürüttü. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve operasyon düzenleyerek firari sanığı yakaladı. Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Karabağ, cezaevine teslim edildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Habertürk Anasayfa