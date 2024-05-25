FİRMASININ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kentte müteahhitlik yapan Mehmet Yamer, 9 Kasım 2018'de, sahibi olduğu inşaat firmasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Yamer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yamer'in yanındaki sekreteri Rezzan Akbulut ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis, saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yamer'in Kuşadası'ndaki otelini sattığı Halil Karabağ ve oğlu Kutluğhan Karabağ (30) ile tetikçi olduğu ileri sürülen, Çivril ilçesinden beden eğitimi öğretmeni Gökhan Dülger'i (30) ayrıca, cinayete yardım ettiği iddiasıyla Mert Danacı (23) ile Kemal Atik'i (32) gözaltına aldı.